Нацбанк обновил курс гривны: доллар и евро подорожали

По состоянию на 14 августа Национальный банк увеличил курс гривны к доллару на 6 копеек, евро вырос на 9 копеек.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 41,34 грн, евро - 45,19 грн (на 13 августа доллар - 41,28 грн, евро - 45,10 грн).

На 13:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,45 - 41,55 грн.

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На это же время "черный" курс евро составлял 45,45 - 45,65 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 41,20 - 41,60 грн (курс на 13 августа - 41,10 - 41,55 грн);

Евро - 45,05 - 45,60 грн (курс на 13 августа - 44,90 - 45,49 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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Приватбанк - 40,95 - 41,55 грн;

Ощадбанк - 41,00 - 41,60 грн;

Укрсиббанк - 41,00 - 41,60 грн;

ПУМБ - 41,10 - 41,60 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,494 грн за доллар, monobank - 41,490 грн.

Экономическая правда.