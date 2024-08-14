Нацбанк обновил курс гривны: доллар и евро подорожали
Среда, 14 августа 2024, 13:08 -
По состоянию на 14 августа Национальный банк увеличил курс гривны к доллару на 6 копеек, евро вырос на 9 копеек.
Об этом говорится в данных minfin.com.ua.
Официальный курс доллара установили на уровне 41,34 грн, евро - 45,19 грн (на 13 августа доллар - 41,28 грн, евро - 45,10 грн).
На 13:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,45 - 41,55 грн.
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На это же время "черный" курс евро составлял 45,45 - 45,65 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были такими:
- Доллар США - 41,20 - 41,60 грн (курс на 13 августа - 41,10 - 41,55 грн);
- Евро - 45,05 - 45,60 грн (курс на 13 августа - 44,90 - 45,49 грн).
В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:
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- Приватбанк - 40,95 - 41,55 грн;
- Ощадбанк - 41,00 - 41,60 грн;
- Укрсиббанк - 41,00 - 41,60 грн;
- ПУМБ - 41,10 - 41,60 грн.
Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,494 грн за доллар, monobank - 41,490 грн.
Экономическая правда.
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