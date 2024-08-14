Минобороны получило 25 млн от переработки золота и серебра из уничтоженной техники 

За семь месяцев 2024 года Министерство обороны получило от переработки уничтоженной техники 24,7 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"На площадках уничтоженной в ходе боевых действий военной техники и в определенных воинских частях Вооруженных сил Украины накоплено 1000 тонн металлолома с содержанием драгоценных металлов.

Так, в составе металлолома обнаружено 100 кг золота, 1900 кг серебра и 25 кг платины. Его переработка осуществляется Минобороны только через специализированные частные перерабатывающие предприятия", - говорится в сообщении.

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За семь месяцев 2024 года Минобороны получило от переработки драгоценных металлов 24,7 млн грн, а до конца года планируют получить еще не менее 18 млн грн.

"Средства от реализации драгоценных металлов распределяются в соответствии с нормативами НБУ: 80% для золота и платиновых металлов и 50% для серебра направляются в государственный бюджет, тогда как остальные 20% и 50% соответственно остаются на специальном фонде Минобороны и используются для обеспечения потребностей Вооруженных сил", - пояснили в ведомстве.