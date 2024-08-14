Нефть дорожает на опасениях относительно эскалации войны на Ближнем Востоке

Цены на нефть несколько выросли в среду после того, как отраслевой отчет показал, что запасы нефти и бензина в США сократились, а рынок ожидает возможного расширения войны между Израилем и Газой, что может повлиять на мировые поставки нефти.

Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 32 цента, или на 0,4%, до 81,01 доллара за баррель к 08:20 по Гринвичу.

Нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 33 цента, или на 0,4%, до 78,68 доллара за баррель.

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"Американский институт нефти сообщил о значительном сокращении запасов нефти в США на 5,2 млн баррелей, что намного больше, чем прогнозируемое снижение на 2 млн баррелей. Эти данные свидетельствуют о том, что спрос на нефть остается здоровым", - сказал инвестиционный аналитик Phillip Nova Даниш Лим.

"Тем не менее, геополитика остается "слоном в комнате", поскольку вероятность эскалации напряженности на Ближнем Востоке может послужить фактором риска для цен на нефть в ближайшие недели", - добавил он.

"На Ближнем Востоке, одном из крупнейших нефтедобывающих регионов мира, Иран пообещал жесткий ответ на убийство лидера ХАМАСа в конце прошлого месяца", - напоминает агентство.

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"Масштабы ответа Ирана, а также реакцию Израиля, вероятно, определят, перерастет ли нынешний конфликт на Ближнем Востоке в более крупный региональный конфликт", - сказал аналитик Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар.

"Непосредственным предметом беспокойства для рынка будут атаки на поставки нефти и инфраструктуру Ирана", - добавил он.

Экономическая правда