В Украине за 2,5 года 621 компания избавилась от владельцев из РФ: какой их доход
621 компания уже избавилась от владельцев из РФ с начала полномасштабной. Это на 220 компаний больше, чем в августе прошлого года.
Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.
В сообщении отмечается, что с начала полномасштабной войны в Украине действует запрет на изменение регистрационных данных в компаниях с владельцами из РФ, кроме нескольких, четко определенных законом, случаев.
Опендатабот обратился в Министерство юстиции Украины с просьбой проверить, законными ли были изменения. В большинстве компаний не установлено нарушений законодательства.
Однако есть и предварительно выявленные нарушения, в связи с чем уже назначено 3 камеральные проверки регистрационных действий в отношении 7 компаний.
Напомним:
18,9 тысяч компаний с владельцами из РФ было зафиксировано на начало полномасштабного вторжения.
Экономическая правда