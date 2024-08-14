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В Украине за 2,5 года 621 компания избавилась от владельцев из РФ: какой их доход 

Среда, 14 августа 2024, 11:51 - Виктор Волокита
 

621 компания уже избавилась от владельцев из РФ с начала полномасштабной. Это на 220 компаний больше, чем в августе прошлого года. 

Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.

В сообщении отмечается, что с начала полномасштабной войны в Украине действует запрет на изменение регистрационных данных в компаниях с владельцами из РФ, кроме нескольких, четко определенных законом, случаев.

Опендатабот обратился в Министерство юстиции Украины с просьбой проверить, законными ли были изменения. В большинстве компаний не установлено нарушений законодательства. 

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Однако есть и предварительно выявленные нарушения, в связи с чем уже назначено 3 камеральные проверки регистрационных действий в отношении 7 компаний.

Напомним:

18,9 тысяч компаний с владельцами из РФ было зафиксировано на начало полномасштабного вторжения.

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Экономическая правда

компании Украина Россия
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