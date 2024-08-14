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Мужчины за границей, не обновившие военно-учетные данные, не смогут получить и обменять водительские удостоверения

Среда, 14 августа 2024, 10:30 - Алексей Павлыш

Военнообязанным мужчинам за рубежом, которые не обновили военно-учетные данные, не будут выдавать и обменивать водительское удостоверение и регистрировать транспортные средства.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров от 13 августа.

Согласно постановлению, гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, в отношении которых в Едином госреестре призывников, военнообязанных и резервистов отсутствует информация об обновлении персональных данных, не будут предоставляться следующие админуслуги:

  • прием документов для получения административных услуг по обмену водительского удостоверения, в том числе выданного впервые, или получения его после потери или похищения;
  • прием документов по госрегистрации (перерегистрации), снятие с учета транспортных средств.

Кроме этого, международные почтовые отделения не будут пересылать водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.

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Напомним:

Сообщалось, что ориентировочно 88 тысяч военнообязанных обновили военно-учетные данные за рубежом.

Президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении срока действия военного положения в Украине, а также продление срока проведения всеобщей мобилизации на 90 дней, до 9 ноября.

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Экономическая правда

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