"Укрпочта" расширяет зону курьерской доставки на Киевщине

"Укрпочта" объявила, что с 12 августа внедряет услугу курьерской доставки для двадцати городов и сел Киевской области, среди которых Буча, Ирпень, Софиевская Борщаговка и другие.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Отныне жители этих населенных пунктов смогут воспользоваться удобной доставкой от Укрпочты 5 дней в неделю - с понедельника по пятницу.

Это решение было принято в ответ на рост спроса на доставку в пригороде Киева. Новая услуга курьерской доставки на Киевщине позволит значительно сократить время на получение и отправку писем, мелких отправлений и крупных грузов", - заявили в "Укрпочте".

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Для заказа курьера необходимо оформить заявку на курьерский забор на сайте компании по ссылке: https://www.ukrposhta.ua/ua/courier.

Если заказ осуществлен до 12:00 текущего дня, курьер приедет в тот же день; в случае заказа после 12:00, забор состоится на следующий рабочий день.

В "Укрпочте" добавили, что планируют расширение зоны курьерской доставки: в ближайшее время услуга будет доступна в Белой Церкви и Вышгороде. Услуга курьерской доставки распространяется на все типы грузов, которые возможны для отправки.

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Перечень городов Киевской области, где сейчас доступна курьерская доставка "Укрпочты": Буча, Бровары, Борисполь, Белогородка, Святопетровское, Стоянка, Петропавловская Борщаговка, Софиевская Борщаговка, Чайки, Вишневое, Крюковщина, Гостомель, Горенка, Ирпень, Коцюбинское, Хотов, Боярка, Гатное, Чабаны, Новоселки.

Экономическая правда