Атака дронами: на Житомирщине сбили три "шахеда", есть повреждения

Ночью 14 августа россияне атаковали Житомирщину дронами-камикадзе - под удар попал один из инфраструктурных объектов, силы ПВО сбили 3 дрона типа Shahed.

Об этом сообщил в Telegram председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

"Обломками повреждены частные здания. Жертв и пострадавших нет.

Последствия воздушной атаки локализованы специальными службами", - написал Бунечко.

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Напомним:

Сообщалось, что вечером 13 августа российские войска запустили ударные беспилотники на территорию Украины сразу с нескольких направлений.

В ночь на 14 августа Воздушные силы сбили один российский "Шахед" в Николаевской области, обломки дрона повредили 2 жилых дома.

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Экономическая правда