Атака дронами: на Житомирщине сбили три "шахеда", есть повреждения
Среда, 14 августа 2024, 09:00 -
Ночью 14 августа россияне атаковали Житомирщину дронами-камикадзе - под удар попал один из инфраструктурных объектов, силы ПВО сбили 3 дрона типа Shahed.
Об этом сообщил в Telegram председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.
"Обломками повреждены частные здания. Жертв и пострадавших нет.
Последствия воздушной атаки локализованы специальными службами", - написал Бунечко.
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Напомним:
Сообщалось, что вечером 13 августа российские войска запустили ударные беспилотники на территорию Украины сразу с нескольких направлений.
В ночь на 14 августа Воздушные силы сбили один российский "Шахед" в Николаевской области, обломки дрона повредили 2 жилых дома.
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Экономическая правда
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