Новости 13 августа: ограничение p2p переводов НБУ, "Укрзализныця" оспаривает решение суда по тарифам
О чем все говорили сегодня?
Об "Укрзализныце": В случае отмены приказов об изменении тарифов на грузовые перевозки, Укрзализныця получит 48-67 млрд грн убытков. При таких условиях перевозчик вообще не сможет осуществлять какие-либо перевозки.
Об "Энергоатоме": НАЭК "Энергоатом" лишили обязанности осуществлять расчеты по долгам по исполнительным производствам до окончания военного положения.
Об ограничении банковских переводов: Нацбанк планирует установить ограничение p2p-переводов для физических лиц на уровне 100 тыс грн в месяц.
О Судже: Россия и Украина собираются поставлять газ в Европу через станцию в Судже, несмотря на бои в Курской области вблизи транзитного пункта.
Эксклюзив ЭП
В Украине работают над открытием экспорта вооружений. Зачем это во время войны?
Не имея возможности реализовать всю свою продукцию внутри страны оборонные компании переносят производственные мощности за границу. Возможно именно это стало толчком для власти начать работу над открытием экспорта оружия.
Экономическая правда.