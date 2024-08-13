Новости 13 августа: ограничение p2p переводов НБУ, "Укрзализныця" оспаривает решение суда по тарифам

О чем все говорили сегодня?

Об "Укрзализныце": В случае отмены приказов об изменении тарифов на грузовые перевозки, Укрзализныця получит 48-67 млрд грн убытков. При таких условиях перевозчик вообще не сможет осуществлять какие-либо перевозки.

Об "Энергоатоме": НАЭК "Энергоатом" лишили обязанности осуществлять расчеты по долгам по исполнительным производствам до окончания военного положения.

Об ограничении банковских переводов: Нацбанк планирует установить ограничение p2p-переводов для физических лиц на уровне 100 тыс грн в месяц.

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О Судже: Россия и Украина собираются поставлять газ в Европу через станцию в Судже, несмотря на бои в Курской области вблизи транзитного пункта.

Эксклюзив ЭП

В Украине работают над открытием экспорта вооружений. Зачем это во время войны?

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Не имея возможности реализовать всю свою продукцию внутри страны оборонные компании переносят производственные мощности за границу. Возможно именно это стало толчком для власти начать работу над открытием экспорта оружия.

Экономическая правда.