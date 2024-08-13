Взятка в $500 тысяч: СБУ опубликовала перехваченные разговоры заместителя министра энергетики

СБУ опубликовала новые доказательства по делу о полумиллионной взятке заместителю министра энергетики.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По инфорамции УП, заместителем министра, который является фигурантом дела является Александр Хейло.

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"По материалам дела, в обмен на взятку в 500 тыс. долларов США чиновник, пользуясь своими полномочиями, пообещал руководителям госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна беспрепятственно передать в пользование горно-добывающее оборудование из шахт прифронтового района Донецкой области", - говорится в сообщении СБУ.

В СБУ отмечают, что речь идет об уникальном и дефицитном оборудовании одной из государственных угольных компаний, которая расположена в пределах самого горячего направления фронта - Покровского.

Напомним:

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12 августа Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему заместителю министра энергетики Александру Хейлу, которого задержали на взятке в полмиллиона долларов. Его отправили под стражу до 8 октября с правом внесения залога в размере 25 миллионов гривен.

12 августа стало известно, что Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро разоблачили коррупционную схему, которую организовал заместитель министра энергетики. По данным источников УП, Александра Хейла задержали в Киеве на взятке в полмиллиона долларов.

Кабинет министров назначил Хейла заместителем министра энергетики Германа Галущенко 1 сентября 2023 года.

Экономическая правда