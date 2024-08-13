Минобороны допустило в войска около 20 образцов бронемашин

министерство обороны

С начала большой войны, Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в войсках около 20 образцов боевых бронемашин с защитой от мин и засад.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Минобороны отметило, что с началом вторжения РФ кодифицировало и допустило к эксплуатации около 20 образцов боевых бронированных машин, созданных по принципу MRAP.

Для нужд военных к эксплуатации допустили образцы бронемашин, выпущенные оборонными концернами США, Великобритании, Австралии, Турции и других стран, а также те, что изготовлены украинскими производителями.

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Сообщается, что бронемашины MRAP (от английского Mine Resistant Ambush Protected - защита против мин и засад) - это класс военной техники, имеющей усиленную баллистическую защиту корпуса.

Форма днища таких машин приспособлена для рассеивания энергии взрыва мин или самодельных взрывных устройств. Также в машинах предусмотрены специальные амортизационные сиденья для экипажа и десанта.

В таких бронемашинах есть капсула, которая обеспечивает защиту военных во время подрыва, а двигатель и колеса техники выступают как взрывопоглощающие элементы - они берут на себя всю кинетическую энергию от взрыва мины, но одновременно сохраняют целостность модуля.

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Напомним:

В 2024 году украинские производители обеспечивают 70% стоимости контрактов на поставку оружия для Вооруженных сил Украины.