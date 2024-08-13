НАБУ и САП завершили следствие в отношении нардепа Дубневича по делу о хищении 2,1 млрд на газе

НАБУ

НАБУ и САП завершили расследование в отношении действующего нардепа по делу о незаконном завладении природным газом и незаконной реализации его на сумму 2,1 миллиарда.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ. По информации ЭП, следствие завершено в отношении нардепа Ярослава Дубневича от депутатской группы "За будущее". Он является шестым подозреваемым в рамках этого дела.

"Как установило следствие, подконтрольные нардепу предприятия-владельцы Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ (Львовская обл.) заключили ряд соглашений о закупке у НАК "Нафтогаз Украины" природного газа для производства тепла для населения (в течение 2013-2017 годов - ЭП). С целью удешевления отопления для этой категории потребителей НАК поставлял коммерческим ТЭЦ газ по ценам, существенно ниже рыночных", - говорится в сообщении.

После завладения газом, предприятия пустили его на производство электроэнергии, которую в дальнейшем реализовали по рыночной цене.

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Как сообщается, в результате преступных действий доходность производства электроэнергии Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ в некоторые периоды превышала 100% (против 3-5%, заложенных в тариф Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг на основании представленных указанными ТЭЦ документов и обоснований).

В дальнейшем нардеп легализировал полученные сверхприбыли через ООО и компаний-нерезидентов, в частности зарегистрированных в Кипрской Республике и на Маршалловых Островах, которые позже попадали в Украину как инвестиции во Львовскую область.

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Народный депутат Дубневич также является обвиняемым по делу НАБУ и САП по завладению 93 млн грн "Укрзализныци".

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В НАБУ отмечают, что Дело Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ является одним из самых сложных дел в сфере экономики в истории НАБУ и САП. Общий объем материалов следствия превышает 350 томов. В 9 иностранных юрисдикций, среди которых Швейцарская Конфедерация, Соединенные Штаты Америки, Республика Кипр, Латвийская Республика, Словацкая Республика, Канада, Республика Маршалловы Острова, направлено 17 запросов о международно-правовой помощи, а ответ на некоторые из них пришлось ждать до двух лет.

Кроме того, благодаря сотрудничеству с иностранными коллегами одной из стран Европы удалось отследить и наложить арест на средства в размере 2,3 млн евро, которые внес на счет один из членов семьи народного депутата.

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Напомним:

НАБУ и САП в октябре 2023 года сообщили народному депутату Украины о подозрении в организации завладения имуществом государства (природным газом) на сумму более 2,1 млрд грн и легализации незаконно полученной прибыли.

Экономическая правда