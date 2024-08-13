Starbucks заменила гендиректора после давления акционеров

Крупнейшая в мире сеть кофеен Starbucks назначила Брайана Никкола, руководителя мексиканского гриль-бара Chipotle, новым генеральным директором в рамках управленческих перестановок.

Об этом сообщает Reuters.

Брайан Никкол заменил Лаксмана Нарасимхана, который официально занял должность генерального директора в апреле 2023 года и был переманят у производителя лизола Reckitt, чтобы осуществить "переосмысление".

Компания потеряла примерно 20% своей стоимости за последние пять лет, тогда как широкий рыночный индекс S&P 500 вырос более чем на 80%. В июле компания не оправдала ожиданий по продажам из-за ослабления спроса в США и Китае.

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Акции Starbucks выросли на 21% в начале торгов во вторник и были на пути к своему лучшему дню в истории, стерев все потери за год.

Компания Elliott, которая владеет значительным пакетом акций, давила на компанию с целью улучшения ее деятельности и повышения цены акций, предлагая Starbucks расширить состав совета директоров и улучшить управление. Как сообщалось, предложение Elliott было частью усилий, направленных на то, чтобы позволить Нарасимхану сохранить свою должность генерального директора.

В Starbucks отрицали влияние Elliott на решение заменить Генерального директора.

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Новый гендиректор унаследовал несколько вызовов кофейного гиганта, который недавно изменил свою модель, чтобы сосредоточиться на мобильных заказах, а не на кофейнях, предназначенных для длительных посещений. В Китае Starbucks столкнулся с конкуренцией со стороны компаний, которые снижают цены на кофе, тогда как его кофейни на Ближнем Востоке стали объектом бойкота со стороны палестинцев на фоне конфликта между Израилем и ХАМАСом.

Напомним:

Несмотря на надежды удешевления мировых сортов кофе, дальше ситуация с ценами будет еще хуже.

Экономическая правда