"Надежда" заплатила 480 млн за приватизированный отель "Казацкий" в центре Киева
Вторник, 13 августа 2024, 16:09 -
Сельскохозяйственное ООО "Надежда" Сергея Сподина заплатило 480 млн грн в госбюджет за приватизированный отель "Казацкий" на Майдане Независимости в центре Киева.
Об этом сообщил председатель Фонда госимущества Виталий Коваль.
Компания заплатила 400 млн грн победной ставки и еще 80 млн грн НДС.
Также "Надежда погасила долги отеля перед бюджетом на 9 млн грн.
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Напомним:
18 июля 2024 года Фонд госимущества провел онлайн-аукцион по приватизации отеля "Казацкий", который находится в центре Киева.
Отель "Казацкий" площадью более 9500 м² расположен в центре Киева.
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Победитель аукциона - Сельскохозяйственное ООО "Надежда" Сергея Сподина. Предприятие производит мясо утки пекинской породы под торговой маркой "Вкусный утенок".
Экономическая правда
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