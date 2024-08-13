27% энергии из возобновляемых источников: правительство приняло решения по развитию генерации

13 июля Кабинет министров принял ряд решений для развития распределенной генерации в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

В частности, утвержден Национальный план действий по возобновляемой энергетике на период до 2030 года и план мероприятий по его реализации. Согласно ему, доля ВИЭ в валовом конечном потреблении энергии в 2030 году составит 27%.

Кроме того, установлена дополнительная годовая квота поддержки субъектов хозяйствования, производящих электрическую энергию из альтернативных источников энергии на 2024 год, а также утвержден график проведения пилотных аукционов по распределению квоты поддержки на 2024 год.

Реклама:

Дополнительную годовую квоту поддержки определено в размере 110 МВт, из которых СЭС - 11 МВт, ВЭС - 88 МВт, из других видов альтернативных источников энергии - 11 МВт.

Ожидается, что первые объекты электроэнергетики, введенные в эксплуатацию по результатам проведения пилотных аукционов, начнут отпуск электрической энергии в сеть в 2025 году.

Экономическая правда

Реклама: