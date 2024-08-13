В НБУ сообщили, как именно будут ограничивать р2р-переводы украинцам

Нацбанк планирует установить ограничения p2p-переводов для физических лиц на уровне 100 тыс грн в месяц.

Об этом ЭП сообщил заместитель председателя НБУ Дмитрий Олейник.

"Ограничение - 100 тысяч гривен в месяц на исходящие платежи", - рассказал ЭП Олейник.

По его словам, 100 тысяч не будут учитывать переводы волонтерам.

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"Волонтеры будут отдельно. Банки будут делать на своей стороне списки, они смогут ими обмениваться. Плюс сейчас крупнейшие волонтеры идентифицированы в банке, поэтому мы видим, что вероятность возникновения проблем будет минимальна", - отметил замглавы НБУ.

Он добавил, что ограничения начнут работать через месяц после того, как Национальный банк о них объявит публично. Вероятно, объявление может состояться уже в четверг, 15 августа. Соответственно, в силу они вступят 15 сентября 2024 года.

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Напомним:

Нацбанк до конца недели планирует финализировать решение по ограничению p2p-переводов для физических лиц для борьбы со схемами "дропов".

По словам главы НБУ Андрея Пышного, НБУ финализирует окончательное решение, на следующей неделе (речь идет о неделе с 12 по 18 августа - ЭП) будем рассматривать его на правлении.

Национальный банк Украины (НБУ) готовит проект решения по ограничению карточных переводов и введению предельных лимитов перевода денег с карты на карту между физическими лицами.

Экономическая правда