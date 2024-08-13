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Украина получила 4,2 млрд евро от ЕС 

Вторник, 13 августа 2024, 14:09 - Виктор Волокита

13 августа в Государственный бюджет Украины поступило 4,2 млрд евро от Европейского Союза. 

Об этом сообщает Минфин.

Транш состоит из льготного финансирования - 2,7 млрд евро и гранта - 1,5 млрд евро. Средства являются частью макрофинансовой помощи ЕС в рамках финансового инструмента Ukraine Facility.

Финансирование будет направлено на обеспечение приоритетно важных социальных и гуманитарных расходов госбюджета.

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"С начала полномасштабного вторжения общий объем прямой бюджетной поддержки от ЕС достигает 38 млрд евро, самая большая финансовая помощь среди доноров. 

Реализация Ukraine Facility предусматривает системное и прогнозируемое финансирование по результатам выполнения индикаторов определенных Планом Украины, что позволяет Правительству Украины более уверенно осуществлять планирование и управление государственными финансами. Благодарны европейским партнерам за чрезвычайно важную роль в обеспечении макрофинансовой стабильности страны", - отметил министр финансов Сергей Марченко. 

Таким образом, общий объем привлеченного финансирования от ЕС в 2024 году составляет более 12 млрд евро. 

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Экономическая правда

ЕС транш
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