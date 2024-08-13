Нацбанк обновил курс гривны: доллар и евро подорожали

По состоянию на 13 августа Национальный банк увеличил курс гривны к доллару на 17 копеек, евро вырос на 22 копейки.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 41,28 грн, евро - 45,10 грн (на 12 августа доллар - 41,11 грн, евро - 44,88 грн).

На 13:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,46 - 41,56 грн.

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На это же время "черный" курс евро составлял 45,25 - 45,45 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 41,10 - 41,55 грн (курс на 12 августа - 40,90 - 41,40 грн);

Евро - 44,90 - 45,49 грн (курс на 12 августа - 44,65 - 45,25 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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Приватбанк - 40,93 - 41,53 грн;

Ощадбанк - 40,85 - 41,65 грн;

Укрсиббанк - 40,95 - 41,55 грн;

ПУМБ - 41,10 - 41,60 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,494 грн за доллар, monobank - 41,480 грн.

Экономическая правда.