Арестовали счета "Черкассыоблэнерго": в компании назвали причины 

В Департаменте государственной исполнительной службы находится сводное исполнительное производство по взысканию средств с ПАО "Черкассыоблэнерго" на общую сумму задолженности более 2 млрд грн.

Об этом сообщило АО "Украинские распределительные сети" ("УРС") на своем сайте со ссылкой на главу "Черкассыоблэнерго" Вадима Яненко.

"Основная часть задолженности возникла за последние пять лет в связи с систематическим невыполнением предыдущим руководством договорных обязательств перед НЭК "Укрэнерго", неуплатой налогов и невыполнением планов по уменьшению технологических потерь электроэнергии", - говорится в сообщении.

Основными кредиторами черкасского оператора системы распределения (ОСР) являются ЧАО "НЭК "Укрэнерго" и ГП "Энергорынок".

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Как отметил Яненко, все поступления на счета компании списываются в автоматическом режиме и направляются на погашение налоговых долгов прошлых периодов, что не позволяет ПАО платить налоги текущего периода, что, в свою очередь, влечет за собой новые штрафные санкции.

По состоянию на 1 июля 2024 года долг "Черкассыоблэнерго" перед госбюджетом, в частности, составляет 483 млн грн, 75% из которых - это штрафные санкции за долги прошлых периодов.

"За последние три года перерасход, связанный с покупкой э/э для компенсации технологических потерь, составил около 1,3 млрд грн. Превышение фактических объемов технологических потерь э/э над тарифными составляло в среднем 23% в год. Причиной таких перерасходов стал бесконтрольный отпуск э/э потребителям области", - сообщил глава "Черкассыоблэнерго".

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По его словам, компания сейчас борется за свое выживание и ищет пути выхода из сложного финансового положения, в котором находится.

Напомним:

"Черкассыоблэнерго" в январе 2025 года намерено оплатить в полном объеме имеющуюся задолженность перед ГП "Энергорынок" в размере более 600 млн грн за счет погашения ЧАО "Азот" задолженности перед компанией в размере 1,8 млрд грн, а остальные средства направит на расчеты с другими кредиторами, среди которых НЭК "Укрэнерго" и налоговая служба.

Сейчас общая кредиторская задолженность компании составляет около 4 млрд грн.

"Черкассыоблэнерго" и ЧАО "Азот" (Черкассы) в 2023 году заключили мировые соглашения, которые предусматривают уплату химпредприятием задолженности в сумме 1,8 млрд грн с мая 2023 года до апреля 2027 года по 34,3 млн грн.