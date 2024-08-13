Минэнерго: на Черниговщине в результате атаки БПЛА обесточивалась промышленность

В Черниговской области в результате атаки БПЛА обесточивались бытовые потребители и местная промышленность.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Согласно сообщению, питание восстановлено по резервной схеме.

Южный регион: из-за технологических нарушений обесточивались подстанции и бытовые потребители. Питание восстановлено для всех потребителей.

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Восточный регион: по технологическим причинам обесточивались подстанции, бытовые и промышленные потребители Сумской и Харьковской областей.

В этом регионе при осмотре высоковольтной линии обнаружена кража проводов общей длиной 11 км. Информация передана в полицию.

Экономическая правда

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