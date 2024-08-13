Минэнерго: на Черниговщине в результате атаки БПЛА обесточивалась промышленность
Вторник, 13 августа 2024, 12:25 -
В Черниговской области в результате атаки БПЛА обесточивались бытовые потребители и местная промышленность.
Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
Согласно сообщению, питание восстановлено по резервной схеме.
Южный регион: из-за технологических нарушений обесточивались подстанции и бытовые потребители. Питание восстановлено для всех потребителей.
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Восточный регион: по технологическим причинам обесточивались подстанции, бытовые и промышленные потребители Сумской и Харьковской областей.
В этом регионе при осмотре высоковольтной линии обнаружена кража проводов общей длиной 11 км. Информация передана в полицию.
Экономическая правда
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