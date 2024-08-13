В этом году "Нафтогаз" увеличил уплату налогов: их сумма превысила 53 млрд
Вторник, 13 августа 2024, 10:58 -
За 7 месяцев 2024 года Группа Нафтогаз уплатила почти на 10% больше налогов, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".
Речь идет о сумме в более 53 млрд гривен.
"Только в июле предприятия Группы уплатили в сводный бюджет Украины более 6 млрд гривен", - отметил СЕО Нафтогаза Алексей Чернышев.
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Напомним:
За семь месяцев 2024 года предприятия Группы Нафтогаз - АО "Укргаздобыча" и ПАО "Укрнафта" - добыли 8,6 млрд куб. м товарного газа. Это более чем на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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