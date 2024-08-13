НБУ планирует финализировать ограничения p2p-переводов для физических лиц до конца недели – Пышный

Нацбанк до конца недели планирует финализировать решение об ограничении p2p-переводов для физических лиц для борьбы со схемами "дропов".

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный в интервью ЭП.

По его словам, НБУ финализирует окончательное решение, а на следующей неделе (речь идет о неделе с 12 по 18 августа - ЭП) будем рассматривать его на правлении.

Пышный также рассказал, что анонсированные ранее ограничения на p2p-переводы для физических лиц вызвали шквал критики и непонимания в сторону регулятора.

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"Мы коммуницировали проблематику этих "дропов" не только как опасность для государственного бюджета, но и как опасность для самих физических лиц. Ведь, отдавая свои данные, карточку, свой счет кому-то на стороне, ты несешь ответственность за все, что с этим счетом сделали", - подчеркнул Пышный.

Кроме того, налоговая служба может доначислять налоги за операции, которые происходили через счета граждан.

Пышный также добавил, что Нацбанк провел несколько встреч с волонтерами, где показали как дизайн запланированного решения даст возможность банкам учесть потребности волонтеров, и дали ответы на вопросы.

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"Градус обсуждения снизился. Это означает, что мы органично подходим к принятию того решения, которое Национальный банк коммуницировал. Так или иначе, для создания дополнительных инструментов для более эффективной борьбы со схемами "дропов" нужны также изменения в законодательство. Следовательно, нам нужно идти в парламент. Там мы должны быть готовы к соответствующему решению и дискуссии", - отметил Пышный.

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Напомним:

Национальный банк Украины (НБУ) готовит проект решения по ограничению карточных переводов и введению предельных лимитов перевода денег с карты на карту между физическими лицами.