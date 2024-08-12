Из-за дефицита электроэнергии во втором квартале 2024 года "Метинвест" произвела меньше руды

Во втором квартале 2024 года группа "Метинвест" произвела на 17% меньше железорудного концентрата, чем в первом квартале, при этом, относительно 2023 года производство увеличилось на 87%.

Об этом говорится в производственных результатах "Метинвест".

"В связи с ограниченным производством электроэнергии в Украине из-за российских обстрелов с середины марта 2024 года и высоким спросом на импортную электроэнергию, ее стоимость влияет на загруженность и конфигурацию работы горно-обогатительных комбинатов Группы", - заявляют в компании.

Во втором квартале 2024 года группа "Метинвест" произвела на 17% меньше железорудного концентрата.

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При этом, относительно второго полугодия 2023 года, общее производство железорудного концентрата увеличилось на 87%. В компании объясняют рост открытием украинского морского коридора и увеличением заказов на окатки.

Кроме этого, на 8% относительно первого квартала 2024 года уменьшилось производство угольного концентрата. Относительно 2023 года падение составляет 33%.

"Такие изменения произошли в основном из-за уменьшения объемов производства на 39% на United Coal Company (США) в связи с прекращением добычи на шахтах Carter Roag и уменьшением добычи на некоторых шахтах Wellmore.

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На Покровской угольной группе производство снизилось на 25% преимущественно в результате оптимизации добывающих работ из-за изменения горно-геологических условий", - говорится в документе.

Среди прочего во втором квартале 2024 года увеличилось производство:

Стали - на 22% (+1% относительно 2023 года);

Чугуна - на 19% (-4% относительно 2023 года);

Длинный прокат - на 13% (+14% относительно 2023 года).

При этом, уменьшилось производство:

Плоского проката - на 7% (-6% относительно 2023 года);

Кокса (общего) - на 1% (-13% относительно 2023 года).

Экономическая правда