В ООН пожаловались, что гуманитарная помощь в Украине на $3 млрд профинансирована на 30%

План гуманитарного реагирования миссии ООН составляет $3 млрд на 2024 год, и он профинансирован лишь на 30%.

Об этом сообщила координатор системы ООН в Украине и координатор по гуманитарным вопросам Дениз Браун, которая завершает свою двухлетнюю миссию, передает "Интерфакс-Украина".

"К сожалению, чем дольше продолжается война, тем труднее нам будет получать гуманитарное финансирование. Мир видит очень ужасные ситуации в Газе, Судане, Йемене, Афганистане, поэтому нам все труднее получать финансирование. Наш план гуманитарного реагирования - это итог всех наших гуманитарных действий в Украине.

Он составляет $3 млрд на 2024 год, и он профинансирован лишь на 30%, тогда как в прошлом году в то же время он был профинансирован более чем на 50%. Это становится все сложнее", - сказала Браун.

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Она подчеркнула, что старалась всегда быть очень четкой в посланиях к донорам, "ведь война не закончилась, потребности растут, и не стоит нормализовать войну в Украине".

Браун отметила, что должен быть способ, чтобы международное сообщество продолжало поддерживать все места, где необходима гуманитарная помощь, "пока не будут найдены политические решения".

Также в ООН сообщили, что план подготовки к зиме в Украине уже готов. В частности, миссия сосредотачивается на восьми областях вдоль линии фронта, особенно на пожилых людях, женщинах с детьми.

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"В прошлом году мы охватили более двух миллионов человек, и в этом году мы сделаем то же самое или чуть больше. У нас есть Украинский гуманитарный фонд, который я возглавляю. И несколько недель назад мы объявили запрос на предложения для этих конкретных зимних мероприятий. Сейчас мы имеем около $68 млн, которые мы используем для этого. Если этого будет недостаточно, мы добавим еще, но начинать надо уже сейчас", - добавила она.

С помощью плана подготовки к зиме ООН стремится охватить 1,8 млн человек, и для этого нужно около $500 млн, рассказала Браун.

Напомним:

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назначил Матиаса Шмале координатором системы ООН и гуманитарным координатором в Украине с 11 августа 2024 г. по согласованию правительства принимающей страны.