Госдолг Украины подешевел с начала года, но вырос за квартал

В течение 2 квартала 2024 года общий объем государственного и гарантированного государством долга Украины увеличился в гривневом эквиваленте на 243,7 млрд грн, а в долларовом эквиваленте - на 1,1 млрд долл. США.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Согласно сообщению, произошло это в основном в результате увеличения долгосрочного льготного финансирования от международных партнеров.

В то же время, с начала 2024 года по состоянию на 30 июня средневзвешенная стоимость государственного и гарантированного государством долга Украины сократилась на 10,3% - с 6,24 до 5,6 процента.

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По состоянию на 30 июня 2024 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 6168 млрд грн, или 152,2 млрд долл. США, в том числе: государственный и гарантированный государством внешний долг - 4456,4 млрд грн (72,3% общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 109,9 млрд долл. США; государственный и гарантированный государством внутренний долг - 1711,6 млрд грн (27,7%) или 42,2 млрд долл. США.

В министерстве рассказали, что в разрезе кредиторов львиную долю государственного и гарантированного долга составляют льготные займы, полученные от международных финансовых организаций (МФО) и правительств иностранных государств - 54%, выпущенные ценные бумаги на внутреннем рынке - 27%, выпущенные ценные бумаги на внешнем рынке - 16% и займы, полученные от коммерческих банков, других финансовых учреждений - 3%.

В разрезе валютной структуры государственного и гарантированного долга доля евро - 35%, долл. США - 26%, гривны - 25%, СПЗ - 10%, а в других валютах, в частности в фунтах стерлингов, канадских долларах и японских иенах - 4%.

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Экономическая правда