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Суд признал противозаконным повышение тарифов УЗ на перевозку угля и руды 

Понедельник, 12 августа 2024, 17:36 - Виктор Волокита

Киевский окружной админсуд признал недействительным приказ Министерства инфраструктуры от 2021 года "О внесении изменений в коэффициенты, применяемые к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ними услуги". 

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци". 

Согласно сообщению, решение принято по иску частной компании, которая через суд пытается снизить для себя тарифы на перевозку грузов по железной дороге.

"Частные компании, входящие в крупную промышленную группу используя суды пытаются аннулировать изменения в тарифы на грузовые перевозки, которые были согласованы и введены еще в 2021-2022 годах. 

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Во время полномасштабного вторжения такие действия могут привести к критическим последствиям для экономики и обороноспособности страны", - отмечается в сообщении компании.

"Укрзализныця" считает такое решение безосновательным и необоснованным, ведь суд при рассмотрении дела вышел за пределы своих полномочий и оценивал целесообразность изменения стоимости тарифов, а не соответствие такого решения органа государственной власти законодательным актам. 

"Фактически суд взял на себя полномочия Министерства инфраструктуры и других органов, которые согласовывали соответствующий приказ и определили его целесообразность, обоснованность и правомерность - Министерства экономики, Министерства финансов, Государственной регуляторной службы и Министерства юстиции. Укрзализныця считает такие действия недопустимыми и обжалует это решение суда", - рассказали в УЗ.

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По данным компании, еще два подобных дела рассматриваются другими судами административной юрисдикции.

Согласно Судебному реестру, с соответствующим иском в суд обратилась компания "ДТЭК Западэнерго", входящая холдинга ДТЭК Рината Ахметова. 

Экономическая правда

Укрзализныця Ахметов тариф
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