От системы "Шлях" отключили новых перевозчиков за переправку мужчин за границу
В Украине 10 перевозчиков отключили от системы "Шлях" за системное нарушение военнообязанными правил пересечения государственной границы.
Об этом сообщает "Укртрансбезопасность".
Согласно постановлению Кабмина №57 от 27 января 1995 года, от системы "Шлях" сроком на три месяца отключили таких перевозчиков:
- ФЛП Стадник Валерий Алексеевич;
- ФЛП Соляник Людмила Владимировна;
- ФЛП Постильга Степан Витальевич;
- ФЛП Пономаренко Виталий Анатольевич;
- ФЛП Локаткина Екатерина Владимировна;
- ФЛП Левко Михаил Васильевич;
- ФЛП Жигаленко Игорь Владимирович;
- ФЛП Витенко Игорь Дмитриевич;
- ООО "ДМ-ТЛК";
- ООО "ГУД КАРС".
"По материалам Государственной пограничной службы Украины, указанные перевозчики в период действия военного положения были причастны к организации каналов переправки мужчин призывного возраста через государственную границу. Лица, которым был организован выезд за пределы Украины в качестве водителей автомобильного транспорта, в течение 60 дней не вернулись в Украину, чем нарушили установленные правила пересечения государственной границы", - отмечается в сообщении.
Напомним:
В Украине перевозчиков начали отключать от системы "Шлях" за переправку военнообязанных за границу в октябре прошлого года.