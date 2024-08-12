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От системы "Шлях" отключили новых перевозчиков за переправку мужчин за границу

Понедельник, 12 августа 2024, 16:21 - Виктор Волокита

В Украине 10 перевозчиков отключили от системы "Шлях" за системное нарушение военнообязанными правил пересечения государственной границы.

Об этом сообщает "Укртрансбезопасность". 

Согласно постановлению Кабмина №57 от 27 января 1995 года, от системы "Шлях" сроком на три месяца отключили таких перевозчиков:

  • ФЛП Стадник Валерий Алексеевич;
  • ФЛП Соляник Людмила Владимировна;
  • ФЛП Постильга Степан Витальевич;
  • ФЛП Пономаренко Виталий Анатольевич;
  • ФЛП Локаткина Екатерина Владимировна;
  • ФЛП Левко Михаил Васильевич;
  • ФЛП Жигаленко Игорь Владимирович;
  • ФЛП Витенко Игорь Дмитриевич;
  • ООО "ДМ-ТЛК";
  • ООО "ГУД КАРС".

"По материалам Государственной пограничной службы Украины, указанные перевозчики в период действия военного положения были причастны к организации каналов переправки мужчин призывного возраста через государственную границу. Лица, которым был организован выезд за пределы Украины в качестве водителей автомобильного транспорта, в течение 60 дней не вернулись в Украину, чем нарушили установленные правила пересечения государственной границы", - отмечается в сообщении.

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Напомним: 

В Украине перевозчиков начали отключать от системы "Шлях" за переправку военнообязанных за границу в октябре прошлого года. 

транспорт война
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