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Рубль обвалился до более чем двухмесячного минимума: причина

Понедельник, 12 августа 2024, 15:27 - Алексей Артемчук

Наступление на территорию России ударило по рублю, в частности, с конца прошлой недели российская валюта торгуется на уровне 90,6 руб/долл и 99,13 руб/евро.

Об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что сейчас рубль потерял 4% своей долларовой стоимости и торгуется на уровне 90,6 за доллар. Это самый низкий показатель с конца мая.

Курс рубля пережил обвальное падение на Forex на фоне наступления ВСУ в Курской области.

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В то же время Евро за несколько часов торгов взлетел на 4,5%, до 99,13 руб - самого высокого уровня с 23 мая.

Экономическая правда.

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