Китай протестировал самый большой грузовой дрон в мире

china daily

В Китае успешно испытали самый большой в мире грузовой дрон.

Об этом сообщает Reuters.

Дрон, разработанный государственной компанией Sichuan Tengden Sci-tech Innovation Co, имеет грузоподъемность две тонны. Он совершил свой первый полет в провинции Сычуань, который длился около 20 минут. Этот дрон с размахом крыльев 16,1 метра и высотой 4,6 метра немного больше самого популярного легкого самолета - Cessna 172.

Сообщается, что этот полет дрона Tengden состоялся после первого полета в июне другого грузового дрона, разработанного государственной компанией Aviation Industry Corp of China (AVIC). Дрон HH-100 может перевозить до 700 кг груза на расстояние до 520 км. В следующем году AVIC планирует испытать еще больший дрон - TP2000, способный нести до двух тонн и преодолевать вчетверо большее расстояние.

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Китай уже начал коммерческую доставку с помощью дронов. Например, в мае компания Phoenix Wings, которая является частью гиганта доставки SF Express, начала доставлять свежие фрукты с острова Хайнань в провинцию Гуандун.

Экономическая правда.