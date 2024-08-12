Азербайджанцы потеснили "Укрнафту": УЗ покупает топливо у ООО "Сокар" за полмиллиарда 

"Укрзализныця" закупит дизельное топливо у ООО "Торговый дом Сокар Украина".

Об этом пишут "Наші гроші".

"После того, как правительство запретило "Укрзализныце" заключать прямые соглашения с иностранными производителями дизеля, она вышла на "Прозорро.маркет" и начала покупать там. Сначала выиграла "Укрнафта", но теперь и она проиграла "Торговому дому Сокар Украина" в борьбе за подряд размером 529 млн грн", - написало издание.

Цена по контракту с азербайджанцами составляет 52 900 грн за тонну, что немного больше июньских цен "Укрнафты" 50 948 и 51 300 грн/т. Однако у этого есть объяснение: за это время на пару процентов вырос индекс Platts, учитывающий мировые котировки топлива, а также гривна подешевела с 40,65 до 41,23 грн/$.

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Кроме того, "Укрзализныця" сохранила требование по покраске дизеля для предотвращения краж. Как сообщили в компании, эксперимент, начавшийся этим летом, уже дает плоды - из внутренних сводок исчезли сообщения о кражах топлива.

Напомним:

Украинская "дочка" азербайджанского государственного оператора "Сокар" является одним из крупных поставщиков дизеля из Венгрии по трубопроводу (вторым крупным поставщиком является "Альянс энерго трейд" - подрядчик "Укргаздобычи"). Поставки по трубопроводу намного дешевле железнодорожных и тем более автомобильных перевозок.

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В Венгрии дизель производят на заводе крупной местной корпорации MOL. Нефть для производства дизеля Венгрия получает из России по нефтепроводу, который также проходит по территории Украины. Ранее основным поставщиком нефти для венгров была частная российская компания "Лукойл".

Однако вскоре после визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в июле Украина наложила санкции на "Лукойл". При этом поставки нефти из России не пострадали, потому что вместо "лукойловской" сразу пошла нефть других поставщиков из РФ.