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Цены на кофе взлетели больше всего за пять недель: причина

Понедельник, 12 августа 2024, 14:51 - Алексей Артемчук

Самый активный на торгах контракт на кофе подорожал на целых 7%, больше всего за 5 недель.

Об этом сообщает Bloomberg.

Самый активный контракт на поставку кофе подорожал на 7%, больше всего с 9 июля.

Цены на арабику подскочили в Нью-Йорке после того, как небольшие морозы в некоторых регионах Бразилии, которая является крупнейшим производителем, добавили проблем с поставками, а трейдеры оценили еще одно похолодание, которое ожидается там на этой неделе.

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На этой неделе холодная погода снова накроет южные штаты Риу-Гранди-ду-Сул, Санта-Катарина и Парана. Хотя это не представляет особого риска для регионов выращивания кофе, волатильность рынка заставляет трейдеров внимательно следить за погодой, чтобы оценить риски и потенциальные убытки.

Заморозки усилят стресс для посевов, вызванный засушливой погодой в Бразилии, что уже угрожает урожаю следующего года. Любой дождь перед заморозками может спровоцировать преждевременное цветение, которое может не выжить, если не будет следующих дождей.

Экономическая правда.

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