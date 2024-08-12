Военным купили некачественных аптечек на почти 60 миллионов: ответственным объявлено подозрение

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Подозрения по факту поставки некачественных военных аптечек на почти 60 млн получили десять человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Работники Государственного бюро расследований и СБУ сообщили о подозрении бывшему начальнику военного учебного центра, начальнику медицинской службы этого центра и восьми частным предпринимателям по факту поставки некачественных военных аптечек.

Военный учебный центр заключил с предпринимателями восемь договоров на поставку 30 773 аптечек на общую сумму 58,5 млн грн.

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Военные чиновники не проконтролировали качество поставленных аптечек. Экспертиза подтвердила, что они не соответствуют установленным нормам, не имеют надлежащих компонентов, а имеющиеся препараты - не надлежащего качества.

Бывшему начальнику учебного центра сообщили о подозрении в бездействии военной власти (ч. 4 ст. 426 УК Украины), начальнику медицинского учебного центра - в халатном отношении к военной службе (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Им может грозить лишение свободы на срок от восьми до десяти лет.

Частным предпринимателям, которые поставили некачественные аптечки, сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в крупных размерах. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

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Напомним:

Офис Генпрокурора совместно с ГБР, СБУ, НПУ, УСР, БЭБ и во взаимодействии с руководством Минобороны и ВСУ провели спецоперацию по разоблачению организаторов и участников преступных схем по хищению бюджетных средств, выделенных на нужды обороны Украины.