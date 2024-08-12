Военным купили некачественных аптечек на почти 60 миллионов: ответственным объявлено подозрение
Подозрения по факту поставки некачественных военных аптечек на почти 60 млн получили десять человек.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Работники Государственного бюро расследований и СБУ сообщили о подозрении бывшему начальнику военного учебного центра, начальнику медицинской службы этого центра и восьми частным предпринимателям по факту поставки некачественных военных аптечек.
Военный учебный центр заключил с предпринимателями восемь договоров на поставку 30 773 аптечек на общую сумму 58,5 млн грн.
Военные чиновники не проконтролировали качество поставленных аптечек. Экспертиза подтвердила, что они не соответствуют установленным нормам, не имеют надлежащих компонентов, а имеющиеся препараты - не надлежащего качества.
Бывшему начальнику учебного центра сообщили о подозрении в бездействии военной власти (ч. 4 ст. 426 УК Украины), начальнику медицинского учебного центра - в халатном отношении к военной службе (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Им может грозить лишение свободы на срок от восьми до десяти лет.
Частным предпринимателям, которые поставили некачественные аптечки, сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в крупных размерах. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
Напомним:
Офис Генпрокурора совместно с ГБР, СБУ, НПУ, УСР, БЭБ и во взаимодействии с руководством Минобороны и ВСУ провели спецоперацию по разоблачению организаторов и участников преступных схем по хищению бюджетных средств, выделенных на нужды обороны Украины.