В Украине снова растет потребление электроэнергии 

В Украине потребление электроэнергии в конце недели и утром в понедельник 12 августа выросло, по сравнению с тем же периодом прошлой недели.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Причина - жара в южных областях.

Как говорится в сообщении, в воскресенье 11 августа максимум потребления был вечером. Он был на 2,7% выше вечернего максимума прошлого воскресенья 4 августа.

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12 августа по состоянию на 9:30, уровень потребления на 1,3% выше соответствующего показателя прошлого понедельника, 5 августа, в то же время.

Применение мер ограничения сегодня не прогнозируется. О возможных изменениях - будет сообщено дополнительно.

Напомним:

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Энергосистема все еще восстанавливается после восьми массированных атак россиян, а на энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты.

Наибольшие отключения летом происходили из-за жары и ремонта блоков АЭС.

Экономическая правда