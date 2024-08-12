Хранение газа иностранными трейдерами проходит в обычном режиме - Чернышов

Несмотря на несколько атак на украинские ПХГ в марте-апреле 2024 года закачка и отбор газа иностранными трейдерами осуществляется в штатном режиме.

Об этом сообщает пресс-служба группы "Нафтогаз".

Несмотря на российские атаки на украинские ПХГ закачка и отбор газа иностранными трейдерами осуществляется в обычном режиме.

В прошлом году европейские трейдеры закачали около 2,5 млрд куб. м топлива в украинские газохранилища.

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Отмечается, что в этом году темпы закачки несколько снизились из-за российских атак на газовую инфраструктуру. Однако главным остается коммерческий фактор - спред. Цена на газ на сегодня является недостаточно выгодной для трейдеров для формирования резервов.

В прошлом году пик закачки пришелся именно на август-сентябрь, а сезон продолжался до октября включительно.

Ожидается, что европейские подземные хранилища газа вскоре будут переполнены, ведь по состоянию на первую декаду августа 2024 года они уже заполнены на 86%.

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В то же время, по словам Алексея Чернышова, в сентябре и октябре в украинских ПХГ останется много свободного места. Кроме того, компания постоянно работает над дополнительной защитой инфраструктуры.

Напомним:

Financial Times пишет, что этим летом, после российских атак, европейские трейдеры используют лишь часть огромных хранилищ природного газа в Украине. По данным Argus, в июне и июле европейские компании отправили лишь 15,4 млн кубометров и 51,9 млн кубометров по сравнению со 102,7 млн кубометров и 586,6 млн кубометров в эти месяцы прошлого года.