Во власти заговорили об открытии экспорта вооружений

Создана рабочая группа, которая будет заниматься разработкой механизма экспорта военной техники с отечественных заводов. Правила должны устроить и бизнес, и Силы обороны.

Об этом говорится в материале ЭП.

ЭП ознакомилась с предложениями по созданию политики экспорта вооружений, которые представила оборонным чиновникам ассоциация "Технологические силы Украины" (ТСУ).

Идея состоит в том, чтобы между производителем и ГСЭК в процедуру экспортного контроля включить еще один орган, который анализировал бы каждую заявку на экспорт военной техники по определенным критериям и помогал ГСЭК принять окончательное решение.

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Народный депутат Александр Мариковский рассказал ЭП, что на основе предложений ВСУ состоялось заседание комитета по вопросам экономического развития с участием Минобороны, ГСЭК, Минстратегпрома, Генштаба и других заинтересованных сторон.

"На комитете создали рабочую группу по наработке политики для решения вопросов, связанных с экспортом вооружений. Наш комитет отвечает за экономическую часть вопроса.

Мы вместе с другими ведомствами и военными сядем за стол и будем договариваться: в какие страны можно экспортировать, какое оружие можем продавать, в какой форме должен быть выложен заказ, чтобы производитель мог гарантировать государству часть своих производственных мощностей, как они будут гарантировать, что не допустят утечки технологий за границу.

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Как только рабочая группа разработает механизм, который устроит и оборону, и бизнес, он быстро превратится в решения на уровне законодательства", – подытожил депутат.

Разговоры об открытии экспорта вооружений появились из-за того, что государство не может законтрактовать все отечественные возможности по производству военной техники. Максимальный объем государственного заказа, на который могут рассчитывать отечественные вооруженные компании в 2024 году, составляет 6 млрд долл. Заявленная состоятельность оборонной индустрии – около 20 млрд долл.

Детальнее читайте в тексте: В Украине работают над открытием экспорта вооружений. Зачем это во время войны?