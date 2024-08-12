Во власти заговорили об открытии экспорта вооружений
Создана рабочая группа, которая будет заниматься разработкой механизма экспорта военной техники с отечественных заводов. Правила должны устроить и бизнес, и Силы обороны.
Об этом говорится в материале ЭП.
ЭП ознакомилась с предложениями по созданию политики экспорта вооружений, которые представила оборонным чиновникам ассоциация "Технологические силы Украины" (ТСУ).
Идея состоит в том, чтобы между производителем и ГСЭК в процедуру экспортного контроля включить еще один орган, который анализировал бы каждую заявку на экспорт военной техники по определенным критериям и помогал ГСЭК принять окончательное решение.
Народный депутат Александр Мариковский рассказал ЭП, что на основе предложений ВСУ состоялось заседание комитета по вопросам экономического развития с участием Минобороны, ГСЭК, Минстратегпрома, Генштаба и других заинтересованных сторон.
"На комитете создали рабочую группу по наработке политики для решения вопросов, связанных с экспортом вооружений. Наш комитет отвечает за экономическую часть вопроса.
Мы вместе с другими ведомствами и военными сядем за стол и будем договариваться: в какие страны можно экспортировать, какое оружие можем продавать, в какой форме должен быть выложен заказ, чтобы производитель мог гарантировать государству часть своих производственных мощностей, как они будут гарантировать, что не допустят утечки технологий за границу.
Как только рабочая группа разработает механизм, который устроит и оборону, и бизнес, он быстро превратится в решения на уровне законодательства", – подытожил депутат.
Разговоры об открытии экспорта вооружений появились из-за того, что государство не может законтрактовать все отечественные возможности по производству военной техники. Максимальный объем государственного заказа, на который могут рассчитывать отечественные вооруженные компании в 2024 году, составляет 6 млрд долл. Заявленная состоятельность оборонной индустрии – около 20 млрд долл.
Детальнее читайте в тексте: В Украине работают над открытием экспорта вооружений. Зачем это во время войны?