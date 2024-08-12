Иностранные инвесторы бегут из Китая: вывели рекордную сумму денег
Зарубежные фирмы вывели рекордные 15 млрд из Китая во втором квартале 2024 года.
Об этом сообщает Bloomberg, со ссылкой на данные Государственного управления валютного контроля.
Обязательства Китая по прямым инвестициям в его платежном балансе упали почти на 15 млрд долл за период с апреля по июнь, что стало лишь вторым случаем, когда этот показатель стал отрицательным. За первые шесть месяцев он сократился примерно на 5 млрд долл.
Прямые иностранные инвестиции в Китай в течение первого полугодия 2024 года были самыми низкими с начала пандемии в 2020 году.
Если падение продолжится до конца года, это будет первый годовой чистый отток капитала по меньшей мере с 1990 года, когда начинается сбор сопоставимых данных.
Иностранные инвестиции в Китай в последние годы резко сократились после того, как в 2021 году достигли рекордного показателя в 344 млрд долл.
Китайские исходящие инвестиции также достигли рекорда: во втором квартале фирмы отправили за границу 71 млрд долл, что более чем на 80% больше, чем за аналогичный период прошлого года (39 млрд долл).
Китайские компании стремительно наращивают инвестиции, вкладывая средства в такие проекты, как производство электромобилей и аккумуляторных батарей.
Данные также показали, что аномалия в измерении торгового профицита Китая продолжает расти, достигнув рекордных 87 млрд долл во втором квартале и увеличившись до почти 150 млрд долл за первое полугодие.
Экономическая правда.