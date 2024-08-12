Нацбанк обновил курс гривны: доллар и евро подорожали

По состоянию на 12 августа Национальный банк увеличил курс гривны к доллару на 11 копеек, евро вырос на 8 копеек.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 41,11 грн, евро - 44,88 грн (на 9 августа доллар - 40,99 грн, евро - 44,80 грн).

На 10:10 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,30 - 41,39 грн.

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На это же время "черный" курс евро составлял 45,10 - 45,25 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 40,90 - 41,40 грн (курс на 9 августа - 40,80 - 41,30 грн);

Евро - 44,65 - 45,25 грн (курс на 9 августа - 44,60 - 45,20 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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Приватбанк - 40,75 - 41,35 грн;

Ощадбанк - 40,85 - 41,55 грн;

Укрсиббанк - 40,85 - 41,40 грн;

ПУМБ - 40,90 - 41,40 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,322 грн за доллар, monobank - 41,321 грн.

Экономическая правда.