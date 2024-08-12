За время большой войны граждане из более 100 стран открыли бизнес в Украине 

Граждане из более 100 стран основали более чем 3 тысячи компаний в Украине за время большой войны, самым привлекательным бизнес-регионом для иностранцев стал Киев.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.

Отмечается, что чаще всего открывают бизнес граждане Турции - 396 компаний или 12,9% от общего количества, Узбекистана - 312 бизнесов (10,1% от общего количества). Замыкают тройку лидеров граждане Польши - 224 бизнеса или 7,3%. В общем иностранцы из 101 страны основали 3075 компаний в Украине с начала большой войны.

Также в топ-10 также попали граждане США, Казахстана, Германии, Азербайджана, Израиля, Великобритании и Китая.

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Кроме того, почти половину от общего количества компаний с иностранными владельцами, зарегистрировали в Киеве - 1 517. В столице чаще всего создают бизнес граждане Узбекистана - 175 компаний.

Следует Львовщина - 460 бизнесов: здесь чаще всего оседают иностранцы из Польши (105 компаний). В тройку также попала Одесская область - 273 компании. В этом регионе чаще всего создают компании граждане Турции - 99 бизнесов.

Наибольшее количество компаний с иностранными владельцами занимается оптовой торговлей - 30,7%, операциями с недвижимым имуществом - 6,7% и компьютерным программированием - 5,8%.

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Добавляется, что компания "ТЕНС1МА" с уставным капиталом в 1,28 млрд грн стала крупнейшим бизнесом, открытым иностранцами с 24 февраля 2022 года. Владельцем бизнеса является гражданин Армении.

Вторую позицию занимает АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Юген" с уставным капиталом в 700 млн грн. Конечным владельцем является гражданин США.

Замыкает тройку лидеров компания ООО "ЛФС", которую основал гражданин Польши. Компания имеет 300 млн грн уставного капитала.

Напомним:

В Украине на адресах массовой регистрации зарегистрировано более 140 тыс компаний. То есть на таких адресах, где зарегистрировано более 50 бизнесов.