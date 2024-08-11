Disney планирует инвестировать более 60 миллиардов долларов в развитие "Disneyland"

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Глава компании Walt Disney Джош Д'Амаро представил амбициозный план развития тематических парков компании в следующее десятилетие на фан-конвенции D23, которая предусматривает сверхбольшие инвестиции в размере более 60 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Reuters.

Среди будущих планов - новая территория диснеевских злодеев в Волшебном Королевстве Уолта Диснея в Орландо, штат Флорида, удвоение размера кампуса Мстителей в парке приключений Disney California в Анахайме, штат Калифорния, а также партнерство с создателем Fortnite, компанией Epic Games.

Компания построит два новых аттракциона в California Adventure: Avengers: Защита бесконечности" и "Летная лаборатория Старка".

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В California Adventure также добавят новый аттракцион "Аватар", основанный на втором фильме научно-фантастической франшизы "Аватар: Путь воды", сообщили в компании.

В честь 70-летия парка Диснейленд в Анагайме в следующем году будет открыто шоу, основанное на жизни Уолта Диснея, с участием аудио-аниматронической фигуры основателя компании.

Дисней также представил два аттракциона для нового расширения "Тропическая Америка", которое появится в парке "Королевство животных" в Орландо, штат Флорида. Один из них следует за Индианой Джонсом в исследовании храма майя. Другой аттракцион вдохновлен диснеевским мультфильмом "Энканто" и следует за персонажем Антонио в день, когда он получил свой магический дар. Открытие "Тропической Америки" запланировано на 2027 год.

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Самым ожидаемым заявлением фанатов, судя по реакции аудитории, стало заявление Д'Амаро о том, что Disney создаст новую зону, посвященную диснеевским злодеям в "Волшебном королевстве", с двумя аттракционами, рестораном и магазинами.

Компания начнет капитальные инвестиции в размере 60 миллиардов долларов, почти удвоив расходы в течение следующего десятилетия на улучшение аттракционов в своих 12 парках.

Экономическая правда