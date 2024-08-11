Харрис опередила Трампа в доверии к экономике США - FT

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Опрос FT Michigan Ross показал, что кандидат от Демократической партии Камала Харрис лидирует в вопросе доверия к экономической политике США.

Об этом сообщает Financial Times.

Опрос, проведенный по заказу Financial Times и Школы бизнеса Росса Мичиганского университета, является первым ежемесячным опросом, который показал, что кандидат в президенты от Демократической партии опережает Трампа в вопросе экономики, с момента начала отслеживания настроений избирателей по этому вопросу почти год назад.

Согласно новому опросу, 42% избирателей считают, что Харрис лучше справится с управлением экономикой США, против 41%, которые поддерживают в этом вопросе бывшего президента США Дональда Трампа.

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Интересно также, что Харрис опередила на 7 процентных пунктов прошло месячный рейтинг президента США Джо Байдена в вопросах экономики.

Несмотря на высокие показатели роста и занятости в США, Байдену было трудно убедить избирателей в том, что его экономическая политика приносит им пользу - эта тенденция сохранилась и после его ухода из президентской кампании. Американцы все еще в подавляющем большинстве называют инфляцию самым большим беспокойством перед ноябрьскими выборами, и опрос показал, что только 19% избирателей считают, что сегодня они живут лучше, чем когда Байден вступил в должность в 2021 году.

При этом, почти 60 процентов опрошенных заявили, что Камала Харрис должна либо полностью порвать с экономической политикой президента Байдена, либо "внести серьезные изменения" в его платформу.

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Экономическое беспокойство среди электората все еще может принести пользу Трампу. Лишь каждый четвертый зарегистрированный избиратель оценил экономические условия как "отличные" или "хорошие", а 42% заявили, что им было бы "намного" или "несколько" лучше, если бы Трамп выиграл еще четыре года в Белом доме. Лишь 33% сказали, что им было бы "намного" или "несколько" лучше при президентстве Харрис.

Трамп также имеет лучшие показатели, чем Харрис, по некоторым конкретным экономическим вопросам, в частности торговли, где 43% избирателей заявили, что больше доверяют ему в вопросах экономических отношений с Китаем, по сравнению с лишь 39%, которые поддерживают вице-президента.

Дональд Трамп выступает за протекционистскую торговую политику с Пекином и угрожал повысить тарифы на автомобили и другой потребительский импорт, если ему дадут еще четыре года в Белом доме.

Напомним:

Вице-президент США Камала Харрис опережает бывшего президента Дональда Трампа в трех важнейших штатах, которые являются ключевыми для победы на выборах 2024 года.

Экономическая правда