За неделю Нацбанк продал 541 миллион на межбанке

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За неделю с 5 по 9 августа Национальный банк Украины продал на межбанке 541,2 млн долл, при этом купил 250 тыс долл.

Об этом известно из статистики НБУ.

Согласно данным, с 5 по 9 августа Нацбанк продал 767,4 млн долл, что на 226,2 млн долл меньше, чем на прошлой неделе. При этом, в течение недели Нацбанк купил 250 тыс долл.

Всего с начала года Нацбанк продал 18,5 млрд долл, тогда как купил 118,6 млн долл.

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Ранее сообщалось, что Правление Национального банка 25 января приняло решение оставить учетную ставку на уровне 15%. Как отмечают, это решение связано с необходимостью дальнейшего поддержания курсовой устойчивости, сохранения умеренной инфляции в 2024 году и ее приведения к целевому диапазону 5%.

2 октября 2023 года Национальный банк объявил о переходе от режима фиксированного курса. Начиная с 3 октября 2023 года официальный курс доллара начал меняться - впервые с июля 2022-го.

Напомним:

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За неделю с 29 июля по 2 августа Национальный банк Украины продал на межбанке 767,4 млн долл, при этом не покупал валюту.

Экономическая правда