Наземные GPS, используемые для запутывания беспилотников, начали вызывать проблемы у гражданских самолетов

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За июль использование незаконных GPS, используемых для запутывания воздушных целей, выросло на 400%, что создает дополнительные проблемы для гражданской авиации.

Об этом сообщает Reuters.

Системы GPS часто используют над зонами вооруженных конфликтов для сбивания воздушных целей с курса (в частности ракет, беспилотников).

"Мы слишком много думаем о GPS как об источнике определения местонахождения, но на самом деле это источник времени.

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Мы начинаем видеть сообщения о том, что часы на борту самолетов во время фальсификаций начинают делать странные вещи", - сказал Кен Манро, основатель Pen Test Partners, британской фирмы по кибербезопасности, во время презентации на хакерской конференции DEF CON в Лас-Вегасе в субботу.

В интервью Reuters Манро привел пример недавнего инцидента, когда бортовые часы самолета крупной западной авиакомпании внезапно перевели на годы вперед, в результате чего самолет потерял доступ к своим системам связи, зашифрованным в цифровом виде. По словам Манро, самолет стоял на земле несколько недель, пока инженеры вручную перезагружали его бортовые системы. Он отказался назвать авиакомпанию или самолет, о котором идет речь.

В апреле авиакомпания Finnair временно приостановила полеты в восточный эстонский город Тарту из-за подделки GPS, в которой Таллинн обвинил Россию.

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Запутывание самолетов с помощью GPS не приведет к авиакатастрофе, но создаст небольшую путаницу. При этом, такая путаница может начать "эффект домино", когда меньшие события становятся причиной для более трагических.

Напомним:

Китайские авиакомпании увеличивают свою долю на международных маршрутах, из-за низкого спроса на рейсы в Китай у иностранных конкурентов.

Экономическая правда