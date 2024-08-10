На одном из КПП на границе с Польшей могут быть задержки в течение месяца
Суббота, 10 августа 2024, 18:00 -
С понедельника, 12 августа, Польша начинает ремонтные работы асфальтового покрытия в пункте пропуска "Гребенное - Рава-Русская", что может вызвать задержки на границе.
Об этом сообщило в Facebook Западное региональное управление Госпогранслужбы (ГПСУ).
"Замена покрытия может вызвать осложнения движения и длительное время ожидания, в частности на въезд и выезд в/из Польши грузового направления и на легковом направлении на въезд в Украину", - говорится в сообщении.
Пограничники предупредили, что ремонт может длиться месяц - до 12 сентября 2024 года.
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"Просим граждан учесть информацию и по возможности выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы", - добавили в ГПСУ.
Экономическая правда
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