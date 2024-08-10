Cisco проведет вторую масштабную волну сокращений в этом году: причины

Компания-производитель телекоммуникационного оборудования Cisco сократит тысячи рабочих мест в рамках второго раунда увольнений в этом году. Компания смещает фокус на более быстрорастущие сферы - кибербезопасность и искусственный интеллект (ИИ).

Об этом пишет Reuters со ссылкой на ознакомленные источники.

По словам собеседников, которые говорили на условиях анонимности, сокращения могут быть такими же или немного большими, чем 4000 сотрудников Cisco, уволенных в феврале.

О новых сокращениях, вероятно, объявят уже в среду вместе с квартальными результатами компании.

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По состоянию на июль 2023 года в компании работало около 84 900 человек - этот показатель не включает увольнения в феврале.

"Cisco, крупнейший производитель маршрутизаторов и коммутаторов, которые направляют интернет-трафик, борется с вялым спросом и ограничениями в цепочке поставок в своем основном бизнесе.

Это подтолкнуло компанию к диверсификации с помощью таких шагов, как покупка компании Splunk, занимающейся кибербезопасностью, за 28 миллиардов долларов.

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Компания также пытается включить ИИ-продукты в свои предложения, и в мае подтвердила свою цель - к 2025 году получить заказов на продукты ИИ на 1 миллиард долларов", - пишет Reuters.

Ранее в августе производитель микросхем Intel сократил более 15% своего штата, или около 17 500 сотрудников.

Всего, по данным сайта Layoffs.fyi, с начала года в 393 технологических компаниях было уволено более 126 тысяч сотрудников.

Экономическая правда