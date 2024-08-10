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В Донецкой области из-за боевых действий обесточивались подстанции и железная дорога

Суббота, 10 августа 2024, 11:36 - Виктор Волокита

В Донецкой области в результате боевых действий обесточивались высоковольтные подстанции, бытовые потребители, а также железная дорога (нарушений движения поездов не было). 

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго. 

Согласно сообщению, питание для всех потребителей восстановлено.

Кроме того, в Запорожской области на одной из подстанций после обстрела обнаружены обломки дрона. Обесточены подстанция и бытовые потребители. 

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В министерстве также рассказали, что 9 августа энергетики восстановили питание для 4713 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий.

Всего из-за боевых действий и технарушений на утро 10 августа остается без электроснабжения 491 населенный пункт.

Экономическая правда

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Минэнерго энергетика
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