В Донецкой области из-за боевых действий обесточивались подстанции и железная дорога
Суббота, 10 августа 2024, 11:36 -
В Донецкой области в результате боевых действий обесточивались высоковольтные подстанции, бытовые потребители, а также железная дорога (нарушений движения поездов не было).
Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
Согласно сообщению, питание для всех потребителей восстановлено.
Кроме того, в Запорожской области на одной из подстанций после обстрела обнаружены обломки дрона. Обесточены подстанция и бытовые потребители.
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В министерстве также рассказали, что 9 августа энергетики восстановили питание для 4713 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий.
Всего из-за боевых действий и технарушений на утро 10 августа остается без электроснабжения 491 населенный пункт.
Экономическая правда
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