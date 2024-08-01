Минздрав попросил правоохранителей проверить тендер на ремонт "Охматдета": обещает отчетность

Министерство здравоохранения обратилось в правоохранительные органы для проведения дополнительных проверок тендера на ремонт корпуса больницы "Охматдет", который получил повреждения от ракетного обстрела в июле.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, 2 августа у всех желающих будет возможность задать все вопросы. "Приглашаю это сделать в Охматдете в 14:00, где буду присутствовать вместе с руководством Охматдета и Фонда", - отметил министр.

Он также добавил, что с момента, когда с компанией-подрядчиком будет подписан договор, ежедневно будет обнародоваться публичный отчет, чтобы информировать людей, на что тратятся собранные их усилиями деньги.

Реклама:

"Я лично и моя команда делает все, чтобы процесс был абсолютно прозрачен", - заверил он.

Напомним:

БО "Благотворительный фонд "Охматдет" выбрал ООО "Буд-технолоджи" победителем тендера на ремонт корпуса больницы, который получил повреждения от ракетного обстрела в июле. Сумма сделки - 307 млн грн.

Реклама:

Из 14 участников конкурса это было третье по дороговизне предложение в размере 307 млн грн (без НДС).

Десяток других участников предложили выполнить работы значительно дешевле - от 42 до 286 млн грн. Однако ни с одним из них заказчик переговоров не вел, никак не объясняя свое решение.

Анализ издания "Наші гроші" показал, что из десяти дешевых предложений по меньшей мере семь содержали полностью заполненные коммерческие предложения с указанием цен за различные виды работ.

Кроме того, издание выявило завышение цен. В частности, на ремонт фасадных композитных панелей "Reynaers" и отделку внутренних стен НР-панелями.

Экономическая правда