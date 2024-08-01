Деловая активность в производстве США упала до восьмимесячного минимума

Индекс деловой активности в производственном секторе США упал до восьмимесячного минимума.

Об этом сообщает Reuters.

Индекс деловой активности в производственном секторе США упал до восьмимесячного минимума в июле на фоне сокращения новых заказов.

Отмечается, что вероятно, падение индекса преувеличивает трудности отрасли, поскольку производство на заводах резко восстановилось во втором квартале.

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Индекс деловой активности в производственном секторе упал до 46,8 в прошлом месяце, что является самым низким показателем с ноября, с 48,5 в июне.

Значение индекса PMI ниже 50 указывает на сокращение в производственном секторе, на который приходится 10,3% экономики.

Несмотря на снижение четвертый месяц подряд, индекс PMI остался выше уровня 42,5, который со временем обычно указывает на рост экономики в целом.

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Хотя производство пострадало от повышения процентных ставок, ситуация, вероятно, не является такой ужасной, как показывают опросы настроений. Данные от правительства и Федеральной резервной системы свидетельствуют о стабилизации отрасли.

Данные ФРС в прошлом месяце показали, что промышленное производство восстановилось на 3,4% в годовом исчислении во втором квартале после сокращения на 1,3% в январе-марте.

Экономическая правда