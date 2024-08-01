В Украине теневой рынок горючего обвалился из-за неожиданного фактора 

С начала полномасштабного вторжения теневой рынок топлива сократился почти наполовину. В частности это вызвано разрушениями в результате российских обстрелов.

Об этом директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн сообщил во время брифинга в Медиацентре Украина, пишет LIGA.net.

"На самом деле этот рынок сократился. Сократился он из-за, так сказать, неожиданных факторов - это не работа налоговиков, силовиков или нормативной базы, к сожалению, это просто следствие разрушения этих небольших производств россиянами", - рассказал эксперт.

По словам эксперта, российские обстрелы уничтожили половину мини-НПЗ, которых до 2022 года было около 20.

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"Один из них, кстати, был уничтожен в начале июня, при том под ноль, не осталось ничего, это в Полтавской области. Поэтому заводов этих стало меньше, с сырьем есть проблемы, поскольку там есть свои обстоятельства, соответственно, эти объемы небольшие", - рассказал эксперт.

По оценке Куюна, объемы производства на таких заводах составляют менее 10% рынка, тогда как до 2022 года это было 25-30%.

В 2020 году, по подсчетам Куюна и директора по коммерции Укргаздобычи Сергея Федоренко, в Украине работало от 24 до 30 мини-НПЗ.

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Часто такие НПЗ работают в тени, то есть не платят налоги. Из-за "подпольной" деятельности мини-НПЗ государство недополучало в 2020 году около 3,7 млрд грн в год.

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