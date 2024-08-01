Экс-заместитель Галущенко может возглавить Нацкомиссию по тарифам - источники

В пятницу должно состояться переизбрание председателя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Об этом ЭП сообщили собеседники в Кабинете министров.

По данным собеседников ЭП, вместо действующего руководителя Комиссии Валерия Тарасюка должен быть назначен бывший заместитель министра энергетики Юрий Власенко.

Как известно, два дня назад правительство довело состав Комиссии до 6 членов, назначив сроком на 6 лет Юрия Власенко и Руслана Слободяна.

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Четырех из шести действующих комиссионеров собеседники издания называют ориентированными на министра энергетики Германа Галущенко. Кроме Власенко и Слободяна - это также Константин Ущаповский и Александр Формагей.

По данным ЭП, в среду они инициировали процедуру переизбрания председателя, которая должна состояться в эту пятницу.

Согласно закону, во время голосования победитель должен получить четыре из шести голосов членов НКРЭКУ.

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"Ущаповский и Формагей тоже претендовали на кресло, но министр решил, что будет Власенко. Поэтому с понедельника в Нацкомиссии будет новый руководитель", - рассказывает собеседник ЭП.

Напомним, Тарасюк во второй раз был назначен на должность главы НКРЭКУ в марте текущего года. До этого он возглавлял Комиссию с 2019 по 2022 год.

Юрий Власенко был уволен с должности заместителя министра энергетики 30 июля этого года и в тот же день был назначен на должность члена НКРЭКУ.

Экономическая правда