Официальный курс гривны прервал тенденцию к укреплению и опустился - Нацбанк

Национальный банк Украины (НБУ) после повышения официального курса национальной валюты восемь дней подряд на 1,2% в четверг решил опустить его сразу на 13 коп. - до 41,1390 грн/$1.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора, передает "Интерфакс-Украина".

Нацбанк установил справочный курс на 12:00 четверга на уровне 41,1154 грн/$1 по сравнению с 41,0107 грн/$1 днем ранее.

Доллар на наличном рынке в четверг подорожал примерно на 15 коп.: покупка - до 41,40 грн/$1, продажа - до $41,49 грн/$1.

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С начала 2024 года доллар по официальному курсу стал дороже на 8,3%, или на 3,13 грн, а с момента перехода Нацбанка 3 октября 2023 года к режиму управляемой гибкости - на 12,5%, или на 4,57 грн.

За июль официальный курс гривны упал на 1,4%, или на 57 коп., тогда как в июне его снижение замедлилось до 3 коп. после ослабления в мае на 90 коп.

Как сообщалось, Нацбанк на прошлой неделе уменьшил чистую продажу валюты на межбанковском рынке до $784,6 млн с $949,9 млн неделей ранее. Всего за июль регулятор продал рекордный объем валюты на межбанке - $3,32 млрд, что является самым высоким показателем валютных интервенций с декабря 2023 года.

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Напомним:

По состоянию на утро 1 августа Национальный банк уменьшил курс гривны к доллару на 2 копейки, евро - на 1 копейку.