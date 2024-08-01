Беспрецедентная сделка: фондовая биржа ПФТС устранит нарушение и НКЦБФР ее не накажет

НКЦБФР (Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку) заключила соглашение с АО "Фондовая биржа ПФТС" об урегулировании последствий совершения нарушения профильного законодательства.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"Такой прецедент на рынках капитала впервые и это стало возможным со вступлением в силу Закона Украины №3585-Х по совершенствованию государственного регулирования и надзора на рынках капитала и организованных товарных рынках", - говорится в сообщении.

Соглашением определено, что Комиссия прекращает привлечение к ответственности АО "Фондовая биржа ПФТС" за нарушение профильного законодательства, а биржа признает факт совершения такого правонарушения и обязуется выполнить ряд требований:

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- в срок до 28.02.2025 включительно привести свои пруденциальные показатели в соответствие с нормативными значениями,

- добровольно уплатить финансовую санкцию в размере 50 тыс грн в течение 10 календарных дней с момента вынесения постановления.

"В случае не устранения или невозможности устранения нарушения, биржа ПФТС должна подать заявление об аннулировании лицензии на деятельность по организации торговли финансовыми инструментами", - говорится в сообщении.

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НКЦБФР напомнило, что длительное время АО "Фондовая биржа ПФТС" не принимала никаких решений для приведения своей деятельности в соответствие с нормами действующего законодательства.

Кроме того, ее показатели ликвидности капитала имели четкую тенденцию ухудшения. В марте Комиссия составила акт о правонарушениях на рынках капитала в отношении ПФТС.

Напомним:

29 апреля акционеры фондовой биржи ПФТС проголосовали за аннулирование имеющихся у нее лицензий на организацию торгов ценными бумагами и финансовыми инструментами.

Причина принятия такого решения - невозможность обеспечения приведения деятельности ПФТС в соответствие с требованиями положения Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), которые предусматривают необходимость иметь "собственные средства" в размере 22 млн грн. По данным последней доступной отчетности "денежные средства" биржи на конец 2022 года составляли 11,9 млн грн.

Мажоритарным акционером ПФТС (49,9% акций) с 2020 года является крупнейшая товарная биржа Китая BOCE (Hong Kong) Co. Limited.

Экономическая правда